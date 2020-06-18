Турции предрекли наплыв российских покупателей жилья

Российские покупатели вернутся на рынок недвижимости Турции с открытием границ. Спрос на турецкое жилье и другие объекты может резко возрасти непосредственно после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении агентства Moscow Sotheby's International Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, из-за COVID-19 в первой половине 2020-го спрос на недвижимость в Турции со стороны российских инвесторов и обычных покупателей снизился. Однако с середины июля ожидается постепенное открытие границ — возможно, что путешествовать в Турцию россиянам разрешат уже в августе, и тогда страну ждет очередной наплыв покупателей жилья. «В этом случае есть основания полагать, что интерес россиян к турецким объектам недвижимости останется высоким», — предрекают аналитики.

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В первой половине 2020 года цены на квадратные метры в Турции оставались стабильными благодаря возможности покупать их в удаленном режиме, отмечают в Moscow Sotheby's. В отличие от многих стран, турецкое законодательство позволяет проводить сделки онлайн и оплачивать объекты недвижимости без открытия счета в местном банке. «Это сильно упрощает возможность инвестирования, а также приобретения объектов для личного использования. Основной спрос, как и прежде, приходится на Стамбул, Аланью и Анталью», — резюмируют аналитики.

Ранее в июне сообщалось, что пандемия коронавируса и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.

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