В Москве заметили ажиотажный спрос на вторичное жилье

В июне 2020-го число сделок с вторичной жилой недвижимостью в Москве увеличилось на 122 процента по сравнению с показателем за май. Об ажиотажном спросе на «вторичку» свидетельствуют материалы столичного управления Росреестра, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Всего в городе зарегистрировали более 8,6 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — против 3,9 тысячи месяцем ранее, заметили аналитики. В годовом исчислении число сделок снизилось на 21 процент — в июне 2019-го в Москве зарегистрировали 11 тысяч переходов прав на «вторичку». За первое полугодие 2020-го в городе провели 51,9 тысячи сделок с готовым жильем — на 28 процентов меньше, чем год назад.

«Основной всплеск активности на вторичном рынке жилья столицы пришелся на вторую половину июня, — отмечается в предоставленных материалах. — Отчасти это обусловлено смягчением ограничительных мер. В частности, 19 июня было снято ограничение в виде предварительной записи в центры госуслуг "Мои документы", через которые в Росреестр поступает значительная часть заявлений на осуществление учетно-регистрационных действий».

Ранее в июле аналитики заявляли, что постепенного восстановления объемов предложения, а значит и активизации спроса на вторичном рынке жилья в Москве можно ждать не раньше конца августа — сентября, когда начнется новый деловой сезон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru