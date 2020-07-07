Определен самый дорогой тип московских квартир

На вторичном рынке в Москве самый дорогой тип жилья (без учета элитных предложений) — квартиры в современных монолитно-кирпичных домах, следует из материалов, опубликованных на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

«Квадрат» в таких домах в среднем стоит около 203 тысяч рублей, определили эксперты. На втором месте — сталинки и типовой кирпич (дома высотой от шести до 11 этажей), где квадратный метр оценивается почти в 199 тысяч. Третья позиция досталась современным панельным домам с улучшенными квартирами (172,4 тысячи рублей за квадратный метр).

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Далее идут: старый кирпич (пятиэтажки и иные квартиры с маленькой кухней) с ценой «квадрата» на уровне 169,4 тысячи рублей, типовая панель (9-14 этажей, типовые площади, 160 тысяч рублей за метр) и старая панель (пятиэтажки и иные квартиры с маленькой кухней, 158,7 тысячи рублей за квадратный метр).

Если говорить о стоимости квартир в зависимости от количества комнат, то самыми дорогими на «вторичке» признаны многокомнатные лоты — «квадрат» такого жилья в среднем стоит более 189 тысяч рублей.

Ранее в июле стало известно, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,7 миллиарда рублей, а максимальная цена квадратного метра в столичных новостройках почти достигает 4 миллионов рублей. Жилье по 3,8 миллиона за «квадрат» риелторы нашли в современном комплексе на улице Волхонке возле станции метро «Кропоткинская».

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