В Москве сорвали высокий сезон на рынке аренды жилья

Традиционно в конце августа и начале сентября спрос на съемное жилье в Москве сильно возрастает, но в 2020-м высокий сезон на рынке аренды оказался сорван. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Из-за эпидемиологической ситуации многие арендаторы покинули Москву, а вернулись далеко не все, — поясняют риелторы. — Одни пока еще не нашли работу, а другие продолжают трудиться удаленно, и у них нет необходимости вновь перебираться в столицу. Кроме того, в новом учебном году многие иностранные студенты не приедут в московские вузы и не будут снимать в столице жилье». При этом существенного снижения ставок аренды эксперты не отмечают.

По данным МИЭЛЬ, самые недорогие квартиры в границах «старой» Москвы в настоящее время предлагаются за 19 тысяч рублей в месяц. В Новой Москве арендные ставки начинаются от 16 тысяч рублей, в городах ближнего Подмосковья — от 12 тысяч в месяц.

В августе стало известно, что в России планируется запустить федеральный сервис аренды квартир. Создание единой арендной платформы поспособствует формированию цивилизованного рынка арендного жилья, полагают в Минстрое.

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