Раскрыты масштабы обвала ставок аренды квартир в Москве

За последний год (с сентября 2019-го по сентябрь 2020-го) средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве снизилась примерно на 6 процентов, двухкомнатных — на 7 процентов, трехкомнатных — почти на 8 процентов, говорится в материалах «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Масштабы обвала ставок аренды раскрыли риелторы агентства. Они отмечают, что квартиросъемщики ждали большего снижения стоимости найма. «Многие арендаторы полагали, что в связи с эпидемией цены должны были снизиться на 25 процентов, и те объекты, которые до пандемии предлагались за 35-40 тысяч рублей в месяц, можно будет арендовать за 25-30 тысяч рублей. Однако эти ожидания не оправдались, снижение составляет лишь порядка 6-8 процентов», — констатируют специалисты.

При этом на рынке есть собственники, которые категорически отказываются понижать ставки, и получить скидку можно лишь при индивидуальном торге, предупреждают брокеры. По данным «МИЭЛЬ», самые недорогие квартиры в границах «старой» Москвы в сентябре прошлого, 2019 года предлагались за 19 тысяч рублей в месяц. Точно такая же ситуация — в сентябре 2020-го.

«До конца года мы не ждем каких-либо ценовых изменений на рынке столичного найма. Арендаторы и наниматели в ожидании второй волны пандемии, и пока не вполне ясно, как будет развиваться ситуация», — заключают эксперты.

Ранее, в августе, были определены города России с самыми доступными съемными квартирами. Рейтинг возглавил Орск (Оренбургская область). В топ-5 также попали Магнитогорск, Салехард, Тюмень и Дзержинск.

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