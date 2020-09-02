В России подорожало жилье для учащихся

Ставки аренды компактного съемного жилья — однокомнатных квартир и студий — выросли в России перед учебным годом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Авито».

Как отмечают эксперты, интерес к арендному жилью в мегаполисах осенью традиционно проявляют студенты — не все учащиеся хотят жить в общежитиях. При этом «студенческий» спрос сконцентрирован на комнатах, студиях и однокомнатных квартирах.

Самые дорогие студии, по данным «Авито», сдаются в Москве — ставка в столице составляет в среднем 35 тысяч рублей в месяц. Для «однушек» она ниже — 32 тысячи в месяц. Комната обойдется в 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге за август студии подорожали на 3 процента, в настоящее время их сдают в среднем за 18,5 тысячи рублей, «однушки» — за 20 тысяч рублей, комнаты — за 11 тысяч.

Сильнее всего за последний месяц подорожали съемные студии в Воронеже, отмечают аналитики. В Екатеринбурге «однушки» и студии прибавили в цене 7 процентов, в Нижнем Новгороде — 9 процентов. Падение ставок аренды компактного жилья зафиксировано в Самаре и Ростове-на-Дону.

Ранее, в августе, были определены города России с самыми доступными съемными квартирами. Рейтинг возглавил Орск (Оренбургская область). В топ-5 также попали Магнитогорск, Салехард, Тюмень и Дзержинск.

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