Малоимущим россиянам предложили дать субсидии на аренду жилья

Комиссия Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам предложила давать малоимущим россиянам субсидии на аренду жилья. Такой законопроект направлен зампредседателю Совета Федерации Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Субсидии предполагается предоставлять россиянам, имеющим право на жилищную поддержку. На реализацию программы потребуется порядка 400 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджета. При этом выплачивать такие субсидии планируется лишь в случае, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю семейного бюджета.

Как пояснила председатель комиссии Общественной палаты Светлана Разворотнева, размер субсидии будет различаться в зависимости от региона и доходов граждан. «Доля должна рассчитываться на основании предельной стоимости найма 1 квадратного метра, которую устанавливают субъекты, и социальной нормы положенной на человека площади жилья», — уточнила она.

Разворотнева добавила, что реализация инициативы позволит решить проблему обеспечения социальным жильем нуждающихся россиян, в частности, инвалидов, ветеранов, малоимущие семьи, в которых площадь жилья на каждого человека меньше социальной нормы.

В сентябре газета «Известия» писала, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил запустить новый тип льготной ипотеки под 2-6 процентов годовых — для детей-сирот. Предполагается, что кредиты будут выдавать получателям жилищных сертификатов. Их можно будет использовать для приобретения недвижимости в любом регионе страны, а банки будут принимать такие сертификаты в качестве первоначального взноса.