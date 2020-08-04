В России приняли меры для стимулирования строительства жилья в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому субсидии регионам на расширение жилищного правительства будут распределяться с учетом их бюджетной специфики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В документе говорится, что 30 процентов средств, заложенных в федеральном проекте «Жилье», будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Согласно постановлению, средства на создание инфраструктуры будут распределены сразу до 2024 года — это позволит расходовать больший объем субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Предполагается, что утвержденные правительством изменения помогут нарастить объемы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан, расширят возможности территориального планирования, позволят своевременно оборудовать участки под застройку инженерными сетями.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.