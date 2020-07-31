В Ульяновской области пройдут мероприятия по жилищному нацпроекту

В Ульяновской области с 3 по 7 августа пройдут мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщается на сайте регионального правительства.

Так, 3 августа состоится осмотр Губернаторского лицея в микрорайоне Центральный Заволжского района, построенного по нацпроекту. Он откроет свои двери 1 сентября.

Также 6 августа пройдет пресс-конференция, на которой подведут итоги строительной отрасли за первое полугодие, обнародуют планы до конца года.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.