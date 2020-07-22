В Адыгее нарастят темпы строительства жилья

В Адыгее планируют нарастить темпы строительства жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Российская газета».

«Поручение президента России по активизации жилищного строительства, действующие и разрабатываемые правительством механизмы стимулирования отрасли, упрощение бюрократических процедур — все это сегодня открывает перед регионом широчайшие возможности для быстрого возведения современного и качественного жилого фонда, улучшения жилищных условий наших жителей, в том числе — в рамках госпрограмм», — заявил глава республики Марат Кумпилов.

В рамках нацпроекта в Адыгее предусмотрено введение в эксплуатацию к 2024 году 2,1 миллиона квадратных метров жилплощади.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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