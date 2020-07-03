В Адыгее собрались построить еще больше жилья

В Адыгее в этом году собираются построить и ввести в эксплуатацию 262 тысячи квадратных метров нового жилья, в том числе многоквартирного, сообщает агентство «ФедералПресс».

Соответствующие данные были представлены в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

В прошлом году в Адыгее сдали в эксплуатацию 157 тысяч квадратных метров жилья, что более чем на треть превышает показатель 2018 года. До 2024-го в республике планируется ввести в эксплуатацию 2,1 миллиона квадратных метров жилплощади.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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