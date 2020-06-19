Для завершения нацпроекта «Жилье и городская среда» потребовалось больше рабочих

Для достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» потребовалось еще два миллиона рабочих. Об этом заявил вице-президент России Марат Хуснуллин, пишет «Интерфакс».

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Хуснуллин отметил, что нехватку «строительных рук» можно было бы решить при помощи рабочих из стран СНГ. Он подчеркнул, что проблему кадров необходимо решать системно.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

3 июня сообщалось, что в Москве более чем наполовину был выполнен годовой план по вводу в эксплуатацию нового жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда».

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