В России заключили контракты на модернизацию Волго-Донского канала

Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей заключила контракты с подрядчиками на модернизацию гидроузлов Волго-Донского канала. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

Контракты предусматривают строительно-монтажные работы по объектам канала в рамках реализации федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на срок до 2024 года.

Подрядчиком по выполнению работ стала компания «Специальные сварные металлоконструкции». Как сообщили в Росморречфлоте, в частности, контрактом предусматривается реконструкция комплексов механического, электрического, гидротехнического оборудования и строительной части насосной станции №33, входящей в состав Водораздельного гидроузла. Также предполагается реконструкция рабочих двустворчатых ворот шлюза №30 Волгоградского гидроузла и другого ответственного оборудования шлюза.

Реализация этих мероприятий направлена на повышение уровня безопасности и надежности перечисленных объектов и Волго-Донского судоходного канала в целом.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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