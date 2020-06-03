В Москве наполовину выполнили план по жилью

В Москве более чем наполовину выполнен годовой план по вводу в эксплуатацию нового жилья, установленный национальным проектом «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, передает портал IRN.RU.

«За пять месяцев, прошедших с начала года, в столице введено без малого два миллиона квадратных метров жилья, что составляет больше половины от годового планового задания», — заявил чиновник.

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Левкин заверил, что все обязательства по вводу жилья будут выполнены несмотря на частичные ограничения в строительной отрасли, введенные в связи с распространением коронавируса.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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