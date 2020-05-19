В Татарстане разрешат повторно взять социальную ипотеку

В Татарстане семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут повторно взять социальную ипотеку для приобретения квартир, которые строятся в рамках национального проекта Жилье и городская среда. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Госжилфонда республики.

Для этого необходимо погасить предыдущую ипотеку и передать властям документы, подтверждающие нуждаемость.

Как отметили в Госжилфонде, большинство граждан гасят социальную ипотеку в течение первых пяти лет. Ежемесячный платеж по ней в среднем составляет от 12 до 18 тысяч рублей, первоначальный взнос равен десяти процентам стоимости жилья, а срок — до 28,5 лет.

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В этом году в Татарстане планируется построить 130 домов почти на пять тысяч квартир. Данное жилье предназначено для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и переселении из аварийного жилья.

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, в настоящее время этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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