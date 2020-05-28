Глава Минстроя допустил корректировку жилищного нацпроекта

После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может быть поставлен вопрос о корректировке национальных проектов, в частности нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом в интервью порталу стопкоронавирус.рф заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

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«Возможно, встанет вопрос о коррекции целей и задач в рамках нацпроектов», — допустил министр, отвечающий за реализацию жилищного нацпроекта.

Вместе с тем Якушев подчеркнул, что ситуация с пандемией в итоге не должна отразиться на нацпроектах.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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