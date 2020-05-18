В России освоили треть бюджета на жилищный нацпроект

В России освоили свыше трети бюджета на национальный проект «Жилье и городская среда», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с оперативной информацией по расходованию средств из казны.

За четыре первых месяца текущего года нацпроект исполнили на 34,3 процента. Выше только показатель у нацпроекта «Здравоохранение» — 44,5 процента.

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Агентство напоминает, что к 2021 году объемы жилищного строительства в России, согласно паспорту нацпроекта, планируется увеличить до 94 миллионов квадратных метров, к 2024-му — до 120 миллионов. В прошлом году было введено в эксплуатацию 82 миллиона «квадратов», хотя планировалось 88 миллионов.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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