В Оренбуржье отчитались об объемах нового жилья

Объем нового жилья, введенного в эксплуатацию в Оренбуржье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», за четыре месяца составил 15,7 процента от планового показателя на текущий год, отчитались в областном правительстве. Об этом сообщает агентство «НТА-Приволжье».

В январе — апреле сдано 173,2 тысячи квадратных метров жилья, 55,6 тысячи из них относятся к многоквартирным домам. Сейчас ведется строительство 274 домов общей площадью 1,33 миллиона квадратных метров.

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В 2020 году в Оренбуржье установлен план по вводу в эксплуатацию жилья площадью 1,1 миллиона квадратных метров.

Основной задачей нацпроекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, в настоящее время этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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