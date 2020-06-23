На Урале начали строить еще больше жилья

В Свердловской области за пять месяцев текущего года нарастили объем введенного в эксплуатацию жилья на семь процентов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает уральское издание «Правда УрФО».

По его словам, для стимулирования жилищного строительства власти намерены выполнять программу расселения граждан из аварийного жилья. Для этого будет вестись строительство новых домов.

«В 2020 году на финансирование этого проекта предусмотрено 1,19 миллиарда рублей, в том числе 1,12 миллиарда из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Уже освоено около 30 процентов общего объема средств», — отметил Куйвашев.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!