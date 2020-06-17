В Кабардино-Балкарии резко вырос объем нового жилья

В Кабардино-Балкарии за пять месяцев текущего года резко вырос объем нового жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Построено 825 новых квартир общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, что на 15,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, указали в ведомстве. Почти половина построенного жилья приходится на сельскую местность.

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Как отметили в Минстрое республики, показатели достигаются по региональному проекту «Жилье» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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