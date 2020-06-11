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В российском регионе запустят ипотеку под 3,1 процента

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Омской области будет запущена ипотечная программа, в рамках которой местным жителям предложат купить жилье под 3,1 процента годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Буркова.

По его словам, таким образом жилье для омичей станет более доступным, а строительная отрасль региона будет простимулирована.

Льготные кредиты в области предоставляет «Омская региональная ипотечная корпорация».

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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