Мутко дал прогноз по жилью в России

Задача по строительству 120 миллионов квадратных метров нового жилья в России — сложная, но выполнимая. Такой прогноз в интервью «Российской газете» дал генеральный директор ДОМ.РФ, бывший вице-премьер Виталий Мутко.

«Прежде всего нужно поддержать предложение и обеспечить все условия для запуска строительства необходимого количества жилья. Достижению цели по вводу 120 миллионов квадратных метров жилья к 2024 году способствует в том числе механизм вовлечения и реализации земельных участков», — сказал Мутко.

По его словам, важную роль играет и субсидирование ставок по кредитам, выданным застройщикам для приобретения земельных участков под строительство многоквартирных домов и объектов инфраструктуры. «Недавно мы завершили первый пилотный проект во Владивостоке — аукцион за долю, когда застройщик может получить участок без вложения финансовых средств, за долю от жилья, которое будет построено. Сейчас это особенно востребовано», — добавил гендиректор госкорпорации.

Основной задачей национального проекта «Жилье и городская среда» является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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