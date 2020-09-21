В России задумали запустить льготную ипотеку нового типа

В России предлагают запустить новый тип льготной ипотеки под 2-6 процентов годовых — для детей-сирот. С такой инициативой выступил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), соответствующие материалы направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет газета «Известия» со ссылкой на копию документа.

По данным издания, в настоящее время в очереди на жилье стоят более 284 тысяч сирот. Из них 68 процентов (около 192 тысяч) — это совершеннолетние россияне, которые уже ушли из детдомов, но так и не получили квартиры. В ряде регионов сиротам приходится дожидаться квадратных метров по 20 и более лет. Основная проблема, не позволяющая обеспечить эту категорию граждан жильем, — недостаток финансирования.

В связи с этим ОНФ задумал включить в нацпроект «Жилье и городская среда» целевой показатель по обеспечению жильем всех детей-сирот и предусмотреть для них льготную ипотеку под 2-6 процентов годовых. Кредиты будут выдавать получателям жилищных сертификатов. Их можно будет использовать для приобретения недвижимости в любом регионе страны. Предполагается, что банки будут принимать такие сертификаты в качестве первоначального взноса.

В Госдуме идею поддерживают. В Счетной палате также заявили, что одобрят все предложения, которые направлены на уменьшение и ликвидацию долга государства перед сиротами.

«Сертификат на жилье позволит выбирать, где и какую квартиру получать, снизит число случаев, когда ребенок давно учится в городе, а квартиру дали в отдаленной деревне», — пояснила «Известиям» член Общественной палаты Юлия Зимова.

Ранее в сентябре стало известно, что в России задумали создать единый социальный жилищный фонд для людей, числящихся в очереди на жилье. Наиболее нуждающимся очередникам, в том числе сиротам, из фонда будут раздавать помещения по договору найма. При этом они смогут получать субсидии, чтобы оплачивать аренду.

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