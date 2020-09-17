ВТБ снизил ставку по ипотеке с господдержкой

С 17 сентября ВТБ на 0,4 процента снизил ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Взять льготный кредит в банке теперь можно по ставке от 6,1 процента годовых. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков составляет 15 процентов от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5 процента на первые несколько лет. Остальные расходы берут на себя застройщики.

Оформить кредит по льготной ставке могут граждане, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита — до 30 лет.

Ранее, в июле, стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.

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