В России недосчитались жилья

В период с января по август 2020-го ввод жилья в России сократился на 7 процентов по сравнению показателем за аналогичный временной отрезок 2019-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минстроя.

Объем ввода жилья по стране на 1 сентября составил 39,3 миллиона квадратных метров, уточнили в ведомстве. Таким образом, в январе-августе в России недосчитались примерно 2,96 миллиона «квадратов».

В свою очередь замглавы Минстроя Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в Санкт-Петербурге заявил, что в настоящее время на стадии строительства в России находятся примерно 98 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее в сентябре стало известно, что в России задумали создать единый социальный жилищный фонд для людей, числящихся в очереди на жилье. Наиболее нуждающимся очередникам из фонда будут раздавать помещения по договору найма. При этом они смогут получать субсидии, чтобы оплачивать аренду.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru