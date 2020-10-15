Неизвестные скупили в «Москва-Сити» квартиры на девять миллиардов рублей

В третьем квартале 2020-го в деловом центре «Москва-Сити» (ММДЦ) было продано на 57 процентов больше апартаментов, чем в предыдущие три месяца. Всего с начала года неизвестные скупили в местных небоскребах квартиры на общую сумму 9,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Средний бюджет проданных апартаментов составил 53 миллиона рублей, подсчитали аналитики, — на 28 процентов больше, чем в третьем квартале 2019-го. Средняя площадь апартаментов в предложении за квартал выросла на 3 процента, до 120 квадратных метров, а бюджет предложения составил 78 миллионов рублей. В настоящее время большинство (52 процента) выставленных на продажу в Сити апартаментов стоят 30-60 миллионов рублей.

«В результате локдауна во втором квартале наблюдалось очевидное снижение объема сделок в "Москва-Сити", однако в третьем квартале мы видим положительную динамику, — отмечают в Knight Frank. — Относительно прошлого года продажи пока ниже, но, согласно нашим прогнозам, разрыв сокращается. За год снижение количества сделок возможно на уровне 15-20 процентов относительно 2019-го, а при условии старта продаж нового объема предложения число сделок может сравняться или превысить уровень прошлого года».

В «Москва-Сити» проживают многие российские знаменитости. В апреле 2020-го актриса Светлана Ходченкова самоизолировалась в апартаментах одной из башен делового центра. Несколько снимков, сделанных в домашних интерьерах, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

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