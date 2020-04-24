Светлана Ходченкова показала апартаменты в «Москва-Сити»

Российская актриса Светлана Ходченкова самоизолировалась в апартаментах одной из башен делового центра «Москва-Сити». Несколько снимков, сделанных в домашних интерьерах, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Звезда фильмов «Благословите женщину» и «Служебный роман. Наше время» публикует фотографии из дома под хэштегами #stayhome, #keepcalm и #ЦаревнаВСамоизоляции. На снимках видно, что в апартаментах Ходченковой много света и свободного пространства. Из мебели в объектив попали лишь пара кресел, диван, небольшой стол и стильные светильники.

В комментариях к фото подписчики восхитились видами из окон апартаментов — жилье расположено на верхних этажах небоскреба. Они попросили актрису показать больше видовых снимков.

Ранее, в конце марта, довольство жизнью в самоизоляции выказала российская танцовщица Анастасия Волочкова. Она также поделилась в своем Instagram-аккаунте деталями юности, проведенной в неблагоприятных квартирных условиях.

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