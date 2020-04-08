Звезда «Счастливы вместе» застряла в лифте во время самоизоляции

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», застряла в лифте многоквартирного дома в Москве во время режима самоизоляции. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Не поверите, но я только-что застряла в лифте своего дома, — написала артистка. — Что тут скажешь... Самоизоляция, по ходу, обрела новые грани. На самом деле, мне не особо смешно, и я действительно вообще не знаю, что делать, поскольку нагребла кучу продуктов для ужина, а теперь приходится сидеть здесь. Не знаю, сколько это все вообще продлится, поэтому давайте пообщаемся, что ли. Как у вас дела? Думаю, наверняка лучше, чем у меня сейчас».

Бочкарева разместила видео, снятое в кабине. «Никогда в жизни не застревала в лифте, — заявила она. — Механики не работают, вообще никто не работает, что делать?» — задала она вопрос своим подписчикам. Те посоветовали воспринимать случившееся с улыбкой и не бояться. Позже в комментариях к публикации Бочкарева написала, что ей все же удалось освободиться и попасть домой спустя полчаса после остановки лифта.

В конце сентября 2019-го в сети появилось видео задержания Бочкаревой с кокаином. На кадрах сотрудники ГИБДД задавали артистке вопросы о содержимом ее сумки. Бочкарева призналась, что у нее при себе мешочек с «остатками наркотического средства». В отношении актрисы возбудили уголовное дело, суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

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