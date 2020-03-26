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Лифт в российском городе упал и пробил четыре этажа

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Фото: страница группы «Аша | VКурce» во «ВКонтакте»

В городе Аша (Челябинская область) во время ремонта лифта жильцы остались еще и без лестницы. Он упал и пробил ступени на четырех этажах. Об этом сообщает сетевое издание «74.ру».

Как рассказали в администрации Ашинского района, в многоэтажном доме проводились работы в рамках капитального ремонта лифта. Подъемное оборудование выскользнуло из рук рабочих и упало на лестницу. По данным очевидцев, чьи слова передает портал U74.ru, огромный мотор упал на лестничный пролет, проломив с десятого по седьмой этажи. На этом месте образовалась огромная дыра. Никто не пострадал.

Сейчас место пробоин закрывают деревянные настилы, которые предоставила управляющая компания дома. Все обстоятельства аварии уточняются. Администрация города пообещала взять эту ситуацию под контроль и поскорее устранить последствия происшествия.

Ранее в городе Анива (Сахалинская область) россиянка провалилась к соседям сквозь потолок. После падения у женщины осталась большая гематома. Дом, где произошло происшествие, построили три года назад. Однако здание уже находится в плачевном состоянии: фундамент «гуляет», а стены постоянно покрываются трещинами. По информации агентства, дом не падает только потому, что «опирается» на соседнее здание.

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