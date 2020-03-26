Лифт в российском городе упал и пробил четыре этажа

В городе Аша (Челябинская область) во время ремонта лифта жильцы остались еще и без лестницы. Он упал и пробил ступени на четырех этажах. Об этом сообщает сетевое издание «74.ру».

Как рассказали в администрации Ашинского района, в многоэтажном доме проводились работы в рамках капитального ремонта лифта. Подъемное оборудование выскользнуло из рук рабочих и упало на лестницу. По данным очевидцев, чьи слова передает портал U74.ru, огромный мотор упал на лестничный пролет, проломив с десятого по седьмой этажи. На этом месте образовалась огромная дыра. Никто не пострадал.

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Сейчас место пробоин закрывают деревянные настилы, которые предоставила управляющая компания дома. Все обстоятельства аварии уточняются. Администрация города пообещала взять эту ситуацию под контроль и поскорее устранить последствия происшествия.

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