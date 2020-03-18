Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе

Дети популярного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой порассуждали о коронавирусе. Они поделились своими методами борьбы с COVID-19 в посте, опубликованном на странице их отца в Instagram.

Сын шоумена Гарри посоветовал как можно чаще мыть руки с мылом и пить много горячего. Его сестра Елизавета напомнила, что сейчас всем следует оставаться дома. Звездная семья прячется от пандемии в своем замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь.

Впрочем, долго сидеть на карантине Максим Галкин не планирует. Как сообщила газета «Комсомольская правда», в ближайшие дни должны состояться съемки шоу «Сегодня вечером», где он является ведущим. Эфир будет посвящен юбилею звезды российской эстрады Александра Буйнова. По некоторым данным, Алла Борисовна придет туда в качестве гостьи.

В конце января Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с другими жителями деревни Грязь выступили за сохранение леса рядом с их населенным пунктом. Несколько лет назад их территория получила статус сельскохозяйственных угодий. Позже леса передали новому собственнику по амнистии, который решил перепродать их застройщикам под многоэтажки. Информация об этом дошла до Федерального агентства по лесному хозяйству, которое взяло это дело под контроль.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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