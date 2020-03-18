Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась китайским коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Бывшая участница реалити-шоу обнаружила симптомы коронавирусной инфекции после того, как вернулась из Франции. У нее покраснело горло и заложило нос. Девушка отправилась на домашний карантин.

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Вскоре Киушкина вызвала скорую помощь, врачи взяли у нее анализы на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат, но второй подтвердил наличие коронавируса в организме. После этого участвовавшую в телепроекте девушку увезли в больницу.

Ранее о заражении коронавирусом сообщила актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Квант милосердия». Проживающая в Лондоне артистка призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез.

По данным на 17 марта, во Франции зафиксировано более 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 175 человек. В стране введены ограничения на поездки. Также на территории Франции закрываются кафе, ночные клубы и кинотеатры.

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