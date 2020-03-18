Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом

Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась китайским коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.
Бывшая участница реалити-шоу обнаружила симптомы коронавирусной инфекции после того, как вернулась из Франции. У нее покраснело горло и заложило нос. Девушка отправилась на домашний карантин.
Вскоре Киушкина вызвала скорую помощь, врачи взяли у нее анализы на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат, но второй подтвердил наличие коронавируса в организме. После этого участвовавшую в телепроекте девушку увезли в больницу.
Ранее о заражении коронавирусом сообщила актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Квант милосердия». Проживающая в Лондоне артистка призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез.
По данным на 17 марта, во Франции зафиксировано более 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 175 человек. В стране введены ограничения на поездки. Также на территории Франции закрываются кафе, ночные клубы и кинотеатры.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Источник: Всемирная организация здравоохранения