Жена Павла Воли нашла плюсы в ситуации с коронавирусом

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о положительных моментах в ситуации с китайским коронавирусом SARS-CoV-2. Жена российского комика Павла Воли уверена, что теперь у людей появилась возможность больше сделать для себя. Об этом она написала в Instagram.

«Можно паниковать, сетовать, злиться, искать крайнего, а можно офигенно самоизолироваться. И найти плюсы!» — отметила Утяшева. По ее словам, в таком положении человеку будет проще начать инвестировать в себя, так как отговорки про недостаток времени уже не будут действовать.

Она призвала своих поклонников в том числе учиться параллельно со своими детьми. Также Утяшева считает, что это отличное время, чтобы научиться регулярно делать зарядку по утрам, перейти на здоровое питание и учить иностранные языки. Не лишним будет провести уборку в доме и в смартфоне, очистив память устройства от лишних файлов и неиспользуемых приложений.

По словам ведущей, можно составить список книг, которые хотелось прочитать, и поставить задачу читать определенное количество страниц каждый день. «Весь мир уже научили мыть руки, проводить время с семьей, сейчас вернёмся к чтению книг и вообще превратимся в человека», — заключила Утяшева.

Ранее резидент Comedy Club Павел Воля прокомментировал ситуацию с китайским коронавирусом. Он подчеркнул, что в связи с пандемией необходимо беречь себя и своих близких.

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, завершила спортивную карьеру в 2006 году. В 2012 -ом вышла замуж за Павла Волю. Пара воспитывает двух детей — сына Роберта и дочь Софию.

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