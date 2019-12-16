В «Москва-Сити» нашли израильский след

Среди иностранных покупателей апартаментов в деловом комплексе «Москва-Сити» большинство — граждане Израиля, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Израильский след» аналитики оценили в 38 процентов от общего числа заключаемых в Сити международных сделок. Также значительный спрос генерируется с Украины и из Белоруссии — 18 и 11 процентов сделок соответственно. Кроме того, среди покупателей жилья в Сити нашли выходцев из Норвегии, Германии, Нидерландов и Казахстана (их доли — по 6 процентов).

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На клиентов из США и Испании в «Москва-Сити» приходится по 3 процента «иностранных» сделок; 1 процент покупок совершают британцы. «Зарубежный спрос на апартаменты в "Москва-Сити" переживал как взлеты, так и падения, — указывают эксперты. — Связаны они были, как правило, не с экономическими процессами».

Ранее, в ноябре, стало известно, что родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в «Москва-Сити». По данным Financial Times, за последние шесть лет несколько членов семьи Махлуф, к которой относится Асад, приобрели, в том числе, 18 объектов недвижимости в «Городе Столиц» — расположенном в Сити комплексе из двух небоскребов. Сделки в основном проводились через офшорные ливанские компании.

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