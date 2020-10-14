Названы районы Москвы с быстро дорожающим жильем

За год к октябрю 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве увеличилась более чем на 6 процентов. Наиболее заметно «вторичка» подорожала в районе Филевский парк, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, цена «квадрата» ненового жилья в Филевском парке за год выросла в среднем на 14 процентов, до 269 тысяч рублей. В пятерку столичных локаций с быстро дорожающими квартирами также попали: Даниловский район (плюс 13,8 процента за год, до 267 тысяч рублей за «квадрат»), Савеловский (плюс 12 процентов, 242 тысячи за метр), Орехово-Борисово Южное (12 процентов, 184 тысячи) и Котловка (11 процентов, 223 тысячи за квадратный метр).

Резкое удорожание жилья в вышеуказанных локациях аналитики называют логичным, связывая его с активной застройкой районов новым жильем — со временем новостройки переходят на вторичный рынок, провоцируя увеличение средних ценовых показателей.

Ранее в октябре падение цен на квартиры в Москве спрогнозировали эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН). Повышенный спрос на московское жилье не бесконечен, особенно в условиях падения доходов населения, отметили аналитики.

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