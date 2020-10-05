Определены города России с быстро дорожающим жильем

За третий квартал 2020-го средняя стоимость вторичного жилья в 70 крупнейших городах России увеличилась на 1,4 процента, до 61,5 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года «квадрат» подорожал более чем на 2 процента, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Лидером роста цен на «вторичку» стал Магнитогорск, где стоимость метра за последние три месяца увеличилась почти на 5 процентов, до 33,3 тысячи рублей, определили аналитики. Кроме того, быстро — на 3-4 процента за квартал — дорожало неновое жилье в Череповце, Севастополе, Челябинске, Москве, Нижнем Новгороде и Тольятти.

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В целом из 70 городов в 61 зафиксирован рост цен на вторичную недвижимость, в девяти стоимость квадратных метров снизилась. Сокращение ценников отмечено, в частности, во Владикавказе, Ленинградской области, Чебоксарах, Архангельске, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Кемерово и Симферополе.

«Вторичные квартиры дорожают не такими темпами, как на "первичке", но общая тенденция обозначается к дальнейшему повышению их стоимости, — отмечают эксперты. — Мы прогнозируем в ближайшие месяцы плавный рост цен на "вторичке", тем более ставки по ипотеке снизились и в этом сегменте. По итогам года рост "квадрата" на регулярном рынке может составить до 4-5 процентов, а если национальная валюта продолжит ослабляться — то и до 6-7 процентов в рублях».

Ранее в октябре сообщалось, что по итогам третьего квартала 2020-го средняя стоимость вторичного жилья в России в долларовом выражении обновила пятилетний минимум: впервые с 2016 года она не смогла превысить отметку в тысячу долларов за квадратный метр.

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