Российская молодежь бросилась скупать жилье за городом

Загородную недвижимость в России все чаще покупают граждане, не достигшие 35-летия — на подмосковном рынке «загородки» таких 28 процентов, самым юным покупателям по 26 лет, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, чаще всего стремление жить на природе обусловлено появлением в семье детей и желанием улучшить жилищные условия. При этом на рынке наблюдается сильный дефицит таунхаусов и дуплексов, которые интересуют молодых покупателей больше всего.

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«Устаревшая загородная "вторичка" и дачи молодежи не по душе. Те, кто все же находит дом мечты, в 70 процентах случаев прибегают к ипотеке, trade-in (прием старого жилья в счет покупки нового — прим. «Ленты.ру») использует пятая часть клиентов, а свободные средства для покупки есть лишь у 10 процентов», — говорится в предоставленных материалах.

Среди тех, кто бросился скупать жилье за городом, много фрилансеров и начинающих предпринимателей, указывают риелторы. «С улучшением транспортной доступности подмосковных поселков растет и доля офисных работников, хотя не все локации могут похвастаться быстрой дорогой до столицы. Поэтому большинство стремится жить не дальше чем в 30 километрах от Москвы», — заключают специалисты.

Ранее, в сентябре, стало известно, что за год к сентябрю 2020-го дачи в среднем по России подорожали на 11 процентов, а в ряде регионов зафиксирован рост цен на загородную недвижимость вплоть до 35 процентов.

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