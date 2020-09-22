В России резко подорожали дачи

За год к сентябрю 2020-го дачи в среднем по России подорожали на 11 процентов, а в ряде регионов зафиксирован рост цен на загородную недвижимость вплоть до 35 процентов, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В целом за последние 12 месяцев цены на дачи выросли в 69 регионах страны, в 15 упали, выяснили аналитики. Самое резкое подорожание отмечено в Ульяновской области (плюс 35 процентов), Чувашии (34 процента), Вологодской (33,8 процента), Архангельской (33 процента) и Рязанской (31 процент) областях. Наибольшее падение цен наблюдалось в Кировской области (минус 14,5 процента), Хакасии (минус 13,6 процента) и Северной Осетии (минус 12,5 процента).

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В Москве среднестатистическая дача подорожала почти на 8 процентов, в Подмосковье — на 3 процента, в Санкт-Петербурге — на 15 процентов, в Ленинградской области — на 19 процентов. Средняя стоимость дачи в России к осени 2020-го достигла 1,7 миллиона рублей, подсчитали в «Мире квартир».

«После шоковых весенних событий, когда жителям нашей страны пришлось почти три месяца провести дома, многие люди переоценили ценности, и в плане недвижимости тоже, — поясняют эксперты. — Быть запертым в городской квартире им не понравилось, и они обратили взгляды на дачи, где самоизолироваться можно с куда большим комфортом: на большей площади и на свежем воздухе».

В июле стало известно, что почти половина — 44 процента — россиян готовы приобрести собственное жилье на юге, чтобы иметь возможность приезжать летом на море. Среди крупнейших городов больше всего желающих обзавестись курортной недвижимостью в Москве (57 процентов), Санкт-Петербурге и Казани (по 54 процента в обоих). Любителей горных лыж и сноубордов в стране значительно меньше: всего 9 процентов хотят купить жилье в горах ради того, чтобы приезжать кататься зимой.

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