Дачные предпочтения москвичей изменились из-за коронавируса

Летом 2020-го спрос на покупку загородных домов в московском регионе вырос на 30 процентов по сравнению с показателем за тот же период 2019 года. При этом из-за эпидемии коронавируса предпочтения москвичей изменились — стали востребованы дальние дачи, расположенные в 100-130 километрах от МКАД, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, такие дома стоят примерно миллион рублей. Главное требование покупателей — дача должна быть полностью готова к проживанию. Основной спрос приходится на дома площадью 150-200 квадратных метров, построенные на участках в 10-12 соток в живописных местах с хорошей транспортной доступностью.

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«Большое количество сделок проходит с объектами, цена которых держится на уровне ноября-декабря 2019 года, и при этом клиенты обязательно торгуются, опуская цену от первоначальной иногда на 500 тысяч — 1 миллион рублей в сегменте экономкласса», — отмечают специалисты.

Они подчеркивают, что назвать спрос на дачи ажиотажным нельзя: с осени 2014-го на рынке загородной недвижимости отмечалось затишье, и увеличение популярности «загородки» — это возвращение к показателям шестилетней давности. «При сохранении текущего уровня спроса потребуется шесть-семь лет на поглощение всего объема загородного предложения», — уточняют эксперты.

Ранее, в июне, было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению экспертов, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.

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