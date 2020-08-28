Россияне оказались недовольны своим жильем. К такому выводу пришли эксперты из СК «Сбербанк страхование» и ДомКлик от Сбербанка. Они провели исследование и установили, что отношение россиян к качеству своего жилья существенно изменилось в негативную сторону. Так почти 60 процентов опрошенных хотят изменить условия своего проживания. Об этом стало известно из результатов опроса, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Уровень недовольства возрос из-за почти трех месяцев самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Это время позволило жителям многоквартирных домов оценить качество своих квартир. На данный момент 31 процент жителей многоэтажек мечтают сделать ремонт из-за многочисленных недостатков, а около 25 процентов хотят больше пространства. Однако не все опрошенные готовы к решительным мерам — 12 процентов из них заявили, что для более комфортного проживания им достаточно купить новую мебель и оборудовать квартиру более современной техникой. Из всех респондентов о переезде думают не так много людей — только семь процентов во время самоизоляции захотели приобрести загородную недвижимость.

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Однако россиян не устроило не только качество их квартир. Почти шесть процентов опрошенных страдают из-за нехватки инфраструктуры рядом с домом и жалуются на район проживания. Эксперты отмечают, что в исследовании есть и положительная динамика — качество жилья вполне устраивает почти 43 процента опрошенных, они не собираются ничего менять.

В июле 2020 года по результатам другого исследования установили, что россияне стали больше тратить на ремонт. В этом месяце их расходы на товары для ремонта и дачи выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Средний чек в дачно-ремонтном сегменте в июле составил 3,4 тысячи рублей. Больше жителей других регионов на товары для ремонта тратили граждане, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Иркутской областях, Ставропольском крае и Башкирии, — в среднем более 5,5 тысяч рублей за одно посещение магазина.

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