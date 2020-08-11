Россияне стали больше тратить на ремонт

Расходы россиян на товары для ремонта и дачи в июле 2020-го выросли на 20 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Средний чек в дачно-ремонтном сегменте в июле составил 3,4 тысячи рублей, подсчитали аналитики. За год он увеличился на 20 процентов, но в квартальном выражении снизился на 7 процентов. Больше жителей других регионов на товары для ремонта тратили граждане, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Иркутской областях, Ставропольском крае и Башкирии, — в среднем более 5,5 тысяч рублей за одно посещение магазина.
Чаще всего граждане приобретали сухие строительные смеси, древесные плиты и доски, напольные покрытия, лакокрасочные материалы, электроинструменты и садовый инвентарь, выяснили эксперты. По их данным, россияне активно пользовались услугой доставки при покупке перечисленных товаров.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической обстановки и ограничений в сфере туризма спрос на дачные товары в России увеличился в четыре раза в период с 1 апреля по конец июля 2020-го. Пик спроса на товары для дачи аналитики сервиса «Беру» зафиксировали 8 июня.