Из-за эпидемиологической обстановки и ограничений в сфере туризма спрос на дачные товары в России увеличился в четыре раза в период с 1 апреля по конец июля 2020-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное торговой площадкой «Беру».
Несмотря на то что россияне бросились скупать товары для дачи, средний чек по таким покупкам снизился на 24 процента (по сравнению с показателем за тот же период 2019-го): с 3,7 тысячи до 2,8 тысячи рублей.
Пик спроса на товары для дачи аналитики зафиксировали 8 июня. Чаще всего россияне покупали удобрения и товары для ухода за растениями, на втором месте — садовая техника (газонокосилки, триммеры и мойки высокого давления). Третье место по популярности заняли бассейны и аксессуары для них. В целом в летний сезон 2020-го россияне приобрели бассейнов в 3,5 раза больше, чем за апрель-июль прошлого года.
Ранее, в июле, сообщалось, что дачные предпочтения москвичей изменились из-за коронавируса: стали востребованы дальние дачи, расположенные в 100-130 километрах от МКАД. Главное требование покупателей — дом должен быть полностью готовым к проживанию. Основной спрос приходится на коттеджи площадью 150-200 квадратных метров.