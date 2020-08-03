Из-за эпидемиологической обстановки и ограничений в сфере туризма спрос на дачные товары в России увеличился в четыре раза в период с 1 апреля по конец июля 2020-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное торговой площадкой «Беру».

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Несмотря на то что россияне бросились скупать товары для дачи, средний чек по таким покупкам снизился на 24 процента (по сравнению с показателем за тот же период 2019-го): с 3,7 тысячи до 2,8 тысячи рублей.

Пик спроса на товары для дачи аналитики зафиксировали 8 июня. Чаще всего россияне покупали удобрения и товары для ухода за растениями, на втором месте — садовая техника (газонокосилки, триммеры и мойки высокого давления). Третье место по популярности заняли бассейны и аксессуары для них. В целом в летний сезон 2020-го россияне приобрели бассейнов в 3,5 раза больше, чем за апрель-июль прошлого года.

Ранее, в июле, сообщалось, что дачные предпочтения москвичей изменились из-за коронавируса: стали востребованы дальние дачи, расположенные в 100-130 километрах от МКАД. Главное требование покупателей — дом должен быть полностью готовым к проживанию. Основной спрос приходится на коттеджи площадью 150-200 квадратных метров.

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