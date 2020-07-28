Россияне сами построили половину жилья в стране

За первую половину 2020 года в России ввели в эксплуатацию 365,9 тысячи квартир общей площадью 28 миллионов квадратных метров. Из них 14,3 миллиона «квадратов», то есть более 50 процентов, — это частные дома для круглогодичного проживания и дачи, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом объемы жилищного строительства в первом полугодии упали на 11 процентов (по сравнению с показателем за тот же период 2019-го). Объемы индивидуального строительства снизились почти на 18 процентов.
Тем не менее, самостоятельно россияне строят более половины жилья в стране — 51,3 процента. В ряде регионов этот показатель значительно выше: на Алтае, в Тыве, Кабардино-Балкарии, на Камчатке доля частного строительства превышает 90 процентов. В Ингушетии, Мурманской области, Еврейской автономной области все новое жилье в 2020-м — это индивидуальные дома.
Самым застраиваемым регионом по итогам первого полугодия стала Московская область, где за шесть месяцев введено более 9 процентов от общей площади жилья в России. На втором месте Москва с 8 процентами, на третьем — Краснодарский край (почти 7 процентов).
Ранее в июле России предрекли рекордный строительный провал. Предполагается, что по итогам 2020 года в стране введут в эксплуатацию 40 миллионов квадратных метров жилья — это минимальный показатель за последнее десятилетие.