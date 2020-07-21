Россияне захотят простора

В среднесрочной перспективе основной спрос на отдельные квартиры в России будет удовлетворен, но вместе с тем возрастет потребность в улучшении жилищных условий: граждане начнут приобретать новые, просторные апартаменты с большим числом комнат. Об этом говорится в исследовании, подготовленном и опубликованном РИА Новости.

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Как отмечают аналитики, из-за пандемии коронавируса и введенных карантинных ограничений запрос на просторное жилье стал как никогда актуальным, поскольку россияне стали проводить в своих квартирах больше времени. Они хотят жить в комфорте. Но в настоящее время на каждого российского гражданина приходится в среднем 1,1 комната, в то время как в ряде других европейских стран (Ирландии, Бельгии, Норвегии, Нидерландах и Великобритании) этот показатель превышает две комнаты.

«Россию нельзя назвать хорошо обеспеченной жильем страной, — констатируют эксперты. — Если обращаться к опыту других государств, то можно отметить, что развитым странам для накопления своего большого фонда жилой недвижимости потребовались десятилетия, а порой даже столетия при относительно неплохих объемах строительства, поэтому быстрого исправления ситуации ждать не стоит».

Ранее в июле стало известно, что из-за эпидемии коронавируса в России резко повысилась популярность индивидуального жилья — как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 39 процентов граждан стали рассматривать частные дома как более предпочтительные для проживания.

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