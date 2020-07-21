России предрекли рекордный строительный провал

По итогам 2020 года в России введут в эксплуатацию 40 миллионов квадратных метров жилья — это минимальный показатель за последнее десятилетие, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

Провал строительства будет рекордным со времен кризиса 2008-го, предрекают аналитики. Из-за пандемии коронавируса девелоперы уже начали переносить сроки сдачи проектов — в среднем на два-три месяца. В НРА указывают, что сильнейший удар пандемия нанесла по рынку новостроек Подмосковья: в апреле-мае 2020-го в области ввод жилья сократился на 31 процент по сравнению с теми же месяцами 2019-го.

Одновременно в Москве объемы ввода жилья снизились на 4 процента. Участники рынка прогнозируют повышение цен на строящиеся столичные квартиры на 10-20 процентов по итогам 2020-го. Рост стоимости жилья будет обусловлен, в том числе, сокращением объема предложения.

Ранее в июле президент Владимир Путин заявил, что у правительства в настоящее время есть исторический шанс кардинально решить квартирный вопрос в России. Он отметил, что сделать это в масштабах страны можно, даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».

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