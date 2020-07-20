Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Создатели вакцины от COVID-19 ответили на данные о доступе к ней элиты в России
Отреагировавший на победу Яна мемом из порно американец вновь оскорбил бойца
Во Франции отпустили задержанного по подозрению в поджоге собора мигранта
Названы города России с самыми вежливыми жителями
Американские F-22 и F-35 защитят «триллионы долларов» от России
Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве 
В России вылечилось более 550 тысяч зараженных коронавирусом
Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 777 тысяч
Россияне массово бросились планировать поездки в Турцию и забыли о России
Новости партнеров

Россия стала квартирным лидером Европы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Россия стала лидером Европы по числу квартир, введенных в эксплуатацию за последние три года. Согласно результатам исследования, проведенного и опубликованного РИА Новости, за указанной период в стране было построено более 3,3 миллиона квартир.

На каждые 10 тысяч человек в России в 2017-2019 годах введено 227 единиц жилья — это самый большой показатель среди 29 стран Европы. На втором месте — Австрия (207 квартир на 10 тысяч граждан). Третью позицию занял Казахстан с показателем 181 квартира на 10 тысяч человек. В топ-5 вошли также Финляндия и Ирландия.

Меньше всего жилья строят в Италии, выяснили исследователи: 26 квартир на 10 тысяч граждан. Слабый показатель и у Греции (27 квартир), а также у Португалии (34 квартиры на 10 тысяч человек).

«Польша, Белоруссия, Эстония, Литва и Украина расположились подряд на местах с восьмого по 12. И если Польша с результатом 159 квартир на 10 тысяч человек отстает от России примерно на 30 процентов, то Украина, замыкающая эту группу, отстает от российского результата почти в два раза», — отмечают аналитики.

Ранее в июле президент Владимир Путин заявил, что у правительства в настоящее время есть исторический шанс кардинально решить квартирный вопрос в России. Он отметил, что решить жилищную проблему в масштабах страны можно, даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России снизят стоимость жилья
В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры
Треть россиян сочли 2020 год не подходящим для покупки жилья
В России назвали условие для снижения цен на жилье
Другие материалы рубрики
Дом00:0119 июля

«Альтернатива сносу есть»

Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
11:15Сегодня

Названы города России с самыми вежливыми жителями

10:43Сегодня

Дом звезды советского кино выставили на продажу за 42 миллиона рублей

07:42Сегодня

В Испании собрались отбирать пустующие квартиры

Дом00:0415 июля

Ломать и строить

Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
14:3519 июля

Зеленский проведет отпуск на «даче Хрущева»

21:1717 июля

Вандалы оставили послание на доме миллионера-педофила

20:5117 июля

Пчелы взяли в заложники жителей дома в российском городе

Дом00:02 7 июля

Островок безопасности

Богачи захотели жить в плавучих городах. Это шанс спастись от чиновников и катастроф
19:3517 июля

В России бездомные животные получили квартиру и дом в наследство

17:5717 июля

В Москве бывшую узницу концлагеря обманули на 20 миллионов рублей

18:4017 июля

Россияне построили дом из отписок чиновников

Россия
«Лучшие умы и энергия»
Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
«Достал лебедя за горло и стал бить о бордюр»
 
Голосуй, или проиграешь
 
Все материалы
Мир
Иран казнил указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Черные ящики украинского Boeing 737 получили во Франции
«Турция не разжигает огня»
Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
Канье Уэст на первой встрече с избирателями зарыдал и поговорил о Боге
Сирийский лев
Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Лукашенко рассказал о плане его оппонентов по силовому свержению власти
«Абсолютное отсутствие здравого смысла»
Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации
Армянская АЭСАзербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Боевые действия на границе двух стран идут четвертый день. Обстановка ухудшается
Армения опровергла планы по атаке нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана
Все материалы
Экономика
Курс доллара пробил отметку в 72 рубля
Россиян предупредили об опасных паразитах в рыбе
Компании из Малайзии обошли Tesla
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
В Госдуме обсудили актуальность реформы системы обращения с отходами
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
«Смотреть на это было страшно»
Первый теракт в московском метро: как КГБ искал террористов и не дал им устроить еще десятки взрывов
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Павел Шувалов«Убивать не хотел — случайно получилось»
Как в России 30 лет ловили Тулунского маньяка, державшего в страхе всю Сибирь
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Впервые обнаружен неизвестный космический феномен
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Названы лучшие игры 2020 года
«Мы заставили фашистов трепетать»
 
США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk
Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи
Зинаида ВоронинаКрасная королева
Самую красивую гимнастку Союза называли иконой стиля. Почему она умерла в нищете и забвении?
Фото девушки Роналду в купальнике взволновало фанатов
Расстрел красных
«Арсенал» побеждает «Ливерпуль», а битва за Лигу чемпионов становится все жарче — главное в туре АПЛ
Рекорд Шумахера повторили
Бог не выдаст, судья не съест? Матч года «Зенит» — «Спартак»
В полуфинале Олимп-Кубка России играют «Зенит» и «Спартак». Где смотреть матч, прогнозы и ставки
«Динамо» переиграло «Краснодар» в матче РПЛ
Все материалы
Культура
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Канье Уэст и Ким КардашьянБесогон и биполярочка
Канье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер описал Россию одним словом
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
За отказ удалять запрещенную информацию предложили штраф до 15 миллионов рублей
«Аудитория и рынок созрели»
Россияне все чаще платят за сериалы. Почему это выгодно не только онлайн-кинотеатрам, но и зрителям?
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»
Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
Раскрыт способ взлома Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Преследуемый собаками окровавленный лось забежал во двор жилого дома
Названа причина спада популярности деликатесов для россиян
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Собравший миллионы для врачей ветеран стал рыцарем
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Колбаса, молоко и выпечка оказались вредными для здоровья
Город с привидениями
Бизнесмен купил город-призрак и застрял в нем. Он поверил в мистику и решил остаться там навсегда
Все материалы
FAW определился с названием нового кроссовера для России
Обсуждаем Bentley Continental GT V8
Редакторы «Мотора» о роскошном купе, которое лишилось четырех цилиндров, но ничего не потеряло
У рамного внедорожника Haval H9 для России появится «бюджетная» версия
Невероятные Volvo, которых никогда не было
Минивэн, суперкар, пикап и просто Volvo, превращенные в Халка
Китайцы показали кроссовер с 14,6-дюймовым экраном медиасистемы
Genesis G90: cамый дорогой «кореец»
Видео: чем может удивить Genesis G90 — корейский линкор за 6 миллионов рублей
В Японии разработали стильный обвес для новой Toyota RAV4
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы