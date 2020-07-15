В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры

По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Азбука Жилья», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В целом в январе — июне объем продаж на первичном рынке жилья «старой» Москвы (без учета присоединенных территорий) снизился на 18 процентов в годовом исчислении, подсчитали аналитики. При этом в массовом сегменте продажи обвалились на 28 процентов, а в бизнес-классе, наоборот, в первом полугодии 2020-го количество сделок выросло на 4 процента.

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Если говорить о сегменте относительно недорогого жилья, то здесь больше всего просели продажи «однушек» — более чем на треть. Объемы реализации «двушек» снизились на 27 процентов, студий — на 23 процента, «трешек» — на 24 процента.

«Видно, что бизнес-класс чувствует себя более уверенно. В массовом сегменте отмечается уменьшение количества проданных лотов по всем типам квартир, кроме многокомнатных (от четырех комнат и больше) — здесь количество проданных лотов увеличилось на 2 процента», — заключают эксперты.

Ранее в июле сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса в России резко повысилась популярность индивидуального жилья — как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу «Дом.рф», 39 процентов граждан стали рассматривать частные дома как более предпочтительные для проживания.

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