Раскрыт возраст покупателей новых квартир в Москве

Наибольшая доля сделок в московских новостройках — около 40 процентов — приходится на 36-45-летних. Еще 30 процентов покупателей — это люди в возрасте от 25 до 35 лет, 25 процентов — старше 45 лет, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Самая молодая категория — новоселы младше 25 лет — является и самой малочисленной, она занимает всего 5 процентов рынка. «Обычно это студенты крупных столичных вузов и молодежь, которая начинает строить свою карьеру. В основном они приобретают студии или небольшие "однушки", желательно в пешей доступности от метро, а в идеале — недалеко от места их учебы или работы», — раскрывают риелторы предпочтения юных покупателей.

По данным экспертов, молодежь выбирает новые квартиры стоимостью 4-5 миллионов рублей, в то время как люди постарше соглашаются тратить больше. В группе 25-35-летних средний бюджет сделки — 6-7 миллионов, 36-45-летних — 14-15 миллионов рублей. В категории от 45 лет и старше этот показатель меньше — 10-12 миллионов рублей.

Ранее, в июне, стало известно, что более половины (59 процентов) российских миллениалов в ближайшем будущем планируют приобрести жилье. Как выяснили аналитики, 44 процента миллениалов приготовились покупать квартиры в новостройках, а 26 процентов хотят жить во «вторичке».

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