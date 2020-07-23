Дачную амнистию в России захотели продлить

Российские парламентарии захотели продлить дачную амнистию еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, передает РИА Новости.

Один из авторов законопроекта, депутат Павел Крашенинников, сказал, что дачная амнистия действует уже почти 14 лет. За это время россияне смогли в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и бани.

Крашенинников подчеркнул, что отдельные положения дачной амнистии, касающиеся жилых и садовых домов на садовых участках, прекратят свое действие 1 марта 2021 года.

Ранее в Гражданский кодекс захотели внести поправки, регулирующие соседские отношения между дачниками. Согласно новым правилам, собственник земли обязан не углублять свой участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры. Также нельзя сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей.

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