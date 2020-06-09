Предсказан новый аспект жизни российских дачников после пандемии

Новым аспектом жизни российских дачников после пандемии коронавируса станут заочные голосования на общих собраниях членов товариществ, предсказывает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Сергей Перепадя. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Газета напоминает, что в конце мая в федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд были внесены поправки, согласно которым члены товариществ смогут на общих собраниях принимать решения об обращении с заявлением о госрегистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах товариществ и являющиеся имуществом общего пользования. Для этого собранием будет избираться уполномоченный представитель.

Материалы по теме «Хорошо бы это продлилось два-три года» Как коронавирус поможет человечеству выйти на новый виток развития

По прогнозу Перепади, в ближайшем будущем стоит ожидать и принятия закона о заочном голосовании в рамках общих собраний.

Исследователи из Принстонского университета ранее выяснили, что люди, регулярно занимающиеся садоводством или огородничеством в качестве хобби, гораздо чаще испытывают счастье и чувство собственной значимости, чем те, кто имеет иные увлечения. О высоком уровне эмоционального благополучия сообщили даже респонденты с низким уровнем дохода и одинокие люди, увлекающиеся растениеводством.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!