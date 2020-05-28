Объяснена польза коронавируса для будущего российской экономики

Пандемия коронавируса, на фоне которой в мире произошел обвал цен на нефть, может быть полезна для диверсификации российской экономики в будущем. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов.

По его словам, при дорогой нефти запускать любой крупный несырьевой бизнес было бы невыгодно. «В сырье вкладываются все, у кого есть деньги, и это разумно: в одном банке вам дают 2 процента прибыли, в другом 10, и зачем вам идти туда, где два? А вот когда у вас в сырьевом секторе неожиданно тоже два, могут возникнуть мысли вложиться во что-нибудь еще», — объяснил эксперт.

Таким образом, дешевая нефть будет способствовать диверсификации экономики, поэтому подобные цены на энергоресурс — это «в какой-то степени хорошо», считает Баунов. «Если наши инвесторы начнут инвестировать в новые сферы, будет лучше для всех», — заключил он.

Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что благодаря ограничениям, введенным в рамках борьбы с коронавирусом, многие россияне осознают, что могут работать удаленно. По его словам, в результате люди будут тратить меньше времени на поездки в офис и смогут более конструктивно выстраивать свой рабочий процесс.

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